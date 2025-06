Parcheggio pubblico da 650mila euro Comune approva progetto

Il comune ha dato il via a un progetto da 650mila euro per un nuovo parcheggio pubblico in via Irlanda, un passo importante per migliorare la vivibilità urbana. Questo intervento non solo faciliterà l'accesso ai residenti e ai commercianti, ma risponde anche a una crescente domanda di spazi parcheggio in città, un tema sempre più attuale nell’era della sostenibilità. Scopri come questo investimento trasformerà il tuo quartiere!

Sarà realizzato un parcheggio pubblico in via Irlanda a "beneficio dei residenti, dei commercianti e dei fruitori delle molteplici attività commerciali allocate in viale Consiglio d'Europa e strade attigue". E' la decisione del sindaco Antonio Mirra e della sua giunta.

