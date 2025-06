Parcheggi pubblici dalla Regione 87 milioni per aumentare lo spazio a disposizione delle auto

La Regione stanzia 87 milioni per ampliare i parcheggi pubblici, rispondendo così a una delle esigenze più sentite dagli automobilisti. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, questo intervento potrebbe sembrare controcorrente. Eppure, l'espansione dei parcheggi potrebbe rappresentare una soluzione temporanea mentre le città si adattano a nuove forme di trasporto. Scopriamo insieme quali comuni beneficeranno di questa iniziativa!

Dove lasciare l’auto senza dover pagare il ticket previsto per i posteggi blu? È una domanda che si pongono gli automobilisti tanto della Capitale quanto di ogni altra città. Per incrementare la dotazione di parcheggi pubblici, la Regione ha previsto un apposito stanziamento. Quali comuni. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Parcheggi pubblici, dalla Regione 8,7 milioni per aumentare lo spazio a disposizione delle auto

