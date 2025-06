Papa | quando si invoca libertà per togliere vita umanità è tradita

Il Papa lancia un forte richiamo alla coscienza collettiva, sottolineando come la vera libertà debba essere un atto di amore e cura reciproca. In un'epoca in cui il dibattito su etica e diritti individuali è sempre più acceso, queste parole invitano a riflettere sulla responsabilità che abbiamo nei confronti della vita. È fondamentale riscoprire il valore dell’umanità: una libertà che non tradisce mai.

Città del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “Abbiamo ricevuto la vita prima di volerla” e tutti noi viviamo “grazie a una relazione, cioè a un legame libero e liberante di umanità e di cura vicendevole. È vero, a volte questa umanità viene tradita. Ad esempio, ogni volta che s’invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla, non per soccorrere, ma per offendere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: quando si invoca libertà per togliere vita umanità è tradita