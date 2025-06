Papa | penso a famiglie Ucraina e Medioriente che soffrono per guerra

Papa Leone XIV lancia un appello toccante per le famiglie in sofferenza, evidenziando una crisi umanitaria che attraversa il globo. La sua preghiera, rivolta in particolare a chi vive nelle zone di guerra, ci ricorda quanto sia fondamentale unirci per la pace. In un momento in cui i conflitti sembrano essere all'ordine del giorno, la sua voce si alza con forza, invitandoci a riflettere sulle nostre responsabilitĂ verso chi soffre.

CittĂ del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “La Vergine Maria benedica le famiglie e le sostenga nelle loro difficoltĂ : penso specialmente a quelle che soffrono a causa della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in altre parti del mondo. La Madre di Dio ci aiuti a camminare insieme sulla via della pace”. Così Papa Leone XIV prima del Regina Coeli in Piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: penso a famiglie Ucraina e Medioriente che soffrono per guerra

