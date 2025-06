Papa | matrimonio vero amore uomo-donna

Papa Leone XIV, durante il Giubileo delle famiglie, ha ribadito l’importanza del matrimonio come simbolo di vero amore tra uomo e donna. In un mondo sempre più segnato da crisi e divisioni, il pontefice invita a riscoprire la bellezza dell’amore totale e fedele. Un messaggio che risuona forte oggi, quando le famiglie affrontano sfide senza precedenti, soprattutto in contesti di conflitto. È tempo di unirsi e ricostruire legami.

12.15 "Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo". Lo ha detto Papa Leone XIV nell'omelia alla messa del Giubileo delle famiglie. "La Vergine Maria benedica le famiglie e le sostenga nelle loro difficoltà: penso specialmente a quelle che soffrono a causa della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in altre parti del mondo", ha poi detto il Pontefice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

