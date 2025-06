Papa | matrimonio non è ideale ma canone vero amore tra uomo e donna

Il Papa riscopre il matrimonio come "canone del vero amore", un messaggio che risuona in un'epoca in cui le relazioni tendono a diventare sempre più superficiali. In un mondo alla ricerca di autenticità, le parole di Leone XIV ci invitano a riflettere sul significato profondo dell'amore, capace di trasformarci e dar vita. Un richiamo potente a riscoprire il valore delle connessioni sincere e durature. Cosa ne pensi?

Città del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita”. Così Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della messa del Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani in Vaticano. “Perciò – ha detto ancora il Papa – vi incoraggio ad essere, per i vostri figli, esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino, educandoli alla libertà mediante l’obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: matrimonio non è ideale, ma canone vero amore tra uomo e donna

Leggi anche questi approfondimenti

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore

Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Cerca Video su questo argomento: Papa Matrimonio Ideale Canone Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa: matrimonio non è ideale, ma canone vero amore tra uomo e donna

Riporta msn.com: Città del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne so ...

Papa: matrimonio canone vero amore tra uomo e donna

Scrive askanews.it: Città del Vaticano, 1 giu. (askanews) – “Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo”. Lo ha detto oggi Papa Leone XIV citando la le ...

Le frasi di Papa Francesco sul matrimonio

Da donnamoderna.com: Ogni qualvolta Papa Francesco si trova a parlare e a pronunciare frasi per il matrimonio, non manca di sottolineare come questo santo sacramento sia il frutto di una progressiva “trasformazione ...