Papa Leone XIV | Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna

Papa Leone XIV, durante il Giubileo delle famiglie, ha riaffermato il matrimonio come l'incarnazione del vero amore tra uomo e donna. In un'epoca in cui i legami affettivi sono messi alla prova, le sue parole risuonano come un invito a riscoprire la profondità dell’amore totale, fedele e fecondo. Un messaggio potente per genitori e figli, un appello a costruire relazioni solide che possano generare vita e speranza. Siete pronti a riflettere su

«Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’ uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Lo ha detto Leone XIV nell’omelia della messa del Giubileo delle famiglie, sottolineando che questo amore «rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita». Il pontefice ha quindi invitato i genitori a essere per i figli «esempi di coerenza», educandoli «alla libertà mediante l’obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo». Poi ai figli: «Siate grati ai vostri genitori: dite grazie, per il dono della vita e per tutto ciò che con esso ci viene donato ogni giorno». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Papa Leone XIV: «Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna»

Papa Leone XIV esorta i giornalisti a promuovere la pace e la verità con amore

