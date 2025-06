Papa Leone XIV | Il matrimonio è il canone del vero amore

In un’epoca in cui le relazioni sembrano sempre più fragili, Papa Leone XIV ha richiamato l’attenzione sul matrimonio come il “canone del vero amore”. Durante la Messa per il Giubileo delle famiglie, ha esaltato l’unione tra uomo e donna come simbolo di amore totale, fedele e fecondo. Questo invito a riscoprire i valori fondamentali ci invita a riflettere sulla profondità dei legami che costruiamo, proprio nel cuore della società moderna.

In occasione della Messa per il Giubileo delle famiglie celebrata in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ribadito con forza il valore del matrimonio, definendolo “non un ideale, ma il canone del vero amore: totale, fedele, fecondo”. Di fronte a migliaia di fedeli, il Pontefice ha sottolineato come l’amore tra uomo e donna, capace di renderli “una carne sola”, sia un amore generativo che riflette l’immagine di Dio nel dono della vita. Nel corso dell’omelia, il Papa si è rivolto ai genitori, esortandoli a essere esempi coerenti per i figli, educandoli alla libertà “mediante l’obbedienza” e cercando sempre il loro bene. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Papa Leone XIV: “Il matrimonio è il canone del vero amore”

