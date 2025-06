Papa Leone XIV | Il matrimonio è il canone del vero amore tra uomo e donna

Papa Leone XIV, durante l'omelia del Giubileo delle Famiglie, sottolinea un concetto fondamentale: il matrimonio come canone del vero amore. In un'epoca in cui le relazioni sono spesso superficiali, il Papa ci invita a riscoprire la bellezza di un amore totale, fedele e fecondo. Questo messaggio risuona forte e chiaro, invitandoci a riflettere sull'importanza della famiglia nel contesto attuale, dove l'autenticità è più preziosa che mai.

"Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita ". Così Papa Leone XIV nel corso dell'omelia della messa del Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani in Vaticano. "Siate esempi di coerenza". "Perciò – ha detto ancora il Papa – vi incoraggio a essere, per i vostri figli, esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino, educandoli alla libertà mediante l'obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo.