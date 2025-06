Papa Leone XIV Giubileo delle famiglie | Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna

Oggi, in una San Pietro affollata di speranza, Papa Leone XIV ha celebrato il Giubileo delle famiglie, ribadendo che il matrimonio rappresenta "il canone del vero amore tra uomo e donna". Questo messaggio si inserisce nel crescente bisogno di riscoprire i legami autentici in un mondo sempre più frenetico e virtuale. Un invito a tornare alle radici, dove l'amore reale può prosperare! Non perdere questa riflessione profonda sull'essenza delle relazioni.

Papa Leone XIV per il Giubileo delle famiglie ha celebrato la messa e recitato il Regina Coeli affermando come il matrimonio sia il “canone del vero amore tra l’uomo e la donna”. In una piazza San Pietro gremita di fedeli, papa Leone XIV, oggi, 1 giugno, ha celebrato la santa messa in occasione del Giubileo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV, Giubileo delle famiglie: “Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna”

Scopri altri approfondimenti

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Giubileo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Il Papa al pellegrinaggio giubilare per l’Africa: siate segni di speranza nel mondo; Papa Leone XIV: in diretta su gli eventi del weekend; Il Giubileo della famiglia, tre giorni per raccontare la bellezza delle relazioni; Giubileo delle famiglie, il primo con papa Leone. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giubileo delle famiglie, omelia di Papa Leone XIV: "Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna"

Lo riporta msn.com: “Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo” dice il Papa nell'omelia della Messa del Giubileo delle famiglie sottolineando che que ...

Papa Leone XIV, Giubileo delle famiglie: “Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna”

Come scrive lalucedimaria.it: Papa Leone XIV per il Giubileo delle famiglie ha celebrato la messa e recitato il Regina Coeli affermando come il matrimonio sia il “canone del vero amore tra l’uomo e la donna”. Papa Leone XIV ha ...

Papa Leone XIV, l'omelia a San Pietro: «Il matrimonio è il vero amore tra l'uomo e la donna»

Lo riporta ilgazzettino.it: Papa Leone XIV, alle 10,30, presiederà la messa in Piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani.