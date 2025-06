Papa Leone XIV festeggia il compleanno del priore Agostiniano Alejandro Moral Antón

Un compleanno speciale per il priore agostiniano Alejandro Moral Antón, festeggiato con la presenza di Papa Leone XIV. Questo incontro non è solo un momento di celebrazione, ma un simbolo di unità e dialogo tra la Chiesa e le sue comunità. In un'epoca in cui il confronto e l'apertura sono fondamentali, gesti come questi sprigionano speranza e rinnovamento. Un invito a riflettere sul potere della comunità nel nostro mondo!

Papa Leone XIV è uscito dal Vaticano per pranzare dagli Agostiniani e per festeggiare insieme a loro il compleanno del priore generale Alejandro Moral Antón, che proprio oggi compie 70 anni. Leone XIV si è dunque recato al Collegio internazionale Santa Monica, in via Paolo VI, a pochi passi dal Vaticano e dal Palazzo del Sant'Uffizio dove ancora abita Prevost. Si era già recato in visita da loro lo scorso 13 maggio. Papa Leone è arrivato nel Collegio in auto e ha salutato i confratelli ai quali resta unito anche dalla lunga amicizia, soprattutto con il Priore, lo spagnolo Alejandro Moral Antón. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV festeggia il compleanno del priore Agostiniano Alejandro Moral Antón

