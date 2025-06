Papa Leone il Giubileo delle famiglie e il ricordo delle suore uccise dall' Armata Rossa

In un'atmosfera di festa e celebrazione, Papa Leone ha portato un messaggio di speranza durante il Giubileo delle famiglie. La sua presenza ha illuminato Piazza San Pietro, ma le sue parole hanno rivelato una realtà inquietante: un “clima di odio” verso la fede. Ricordando anche il sacrificio delle suore uccise dall'Armata Rossa, il Pontefice ci invita a riflettere sull'importanza della unità in tempi difficili. Un richiamo alla solidarietà essenziale oggi!

Papa Leone a bordo della papamobile ha fatto un bagno di folla tra i fedeli in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle famiglie. Leone ha benedetto e salutato i fedeli e i tanti bambini in piazza con i genitori e i nonni. Nel mondo c'è un ''clima di odio e di terrore contro la fede cattolica'', è il grido di dolore di papa Leone al termine della messa per il Giubileo delle famiglie. Leone in particolare ha ricordato che ieri in Polonia a Braniewo ''sono state beatificate Cristofora Klomfass e quattordici consorelle della Congregazione di Santa Caterina Vergine e Martire, uccise nel 1945 dai soldati dell'Armata Rossa in territori dell'odierna Polonia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone, il Giubileo delle famiglie e il ricordo delle suore uccise dall'Armata Rossa

