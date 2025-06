Papa | Il matrimonio è il canone del vero amore tra uomo e donna

Il Papa, durante il Giubileo delle famiglie, ha ribadito la potenza del matrimonio come canone del vero amore. In un'epoca in cui le relazioni sembrano sempre più fragili, queste parole risuonano come un richiamo alla stabilità e alla fecondità dei legami. Un invito a essere modelli di coerenza per i propri figli, in un contesto dove l'autenticità è più che mai fondamentale. Dobbiamo riflettere: siamo pronti a vivere questo amore totale?

"Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa del Giubileo delle famiglie sottolineando che questo amore "rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita". Quindi ha invitato i genitori ad essere per i figli "esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino, educandoli alla libertà mediante l'obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo. E voi, figli, siate grati ai vostri genitori: dite grazie, per il dono della vita e per tutto ciò che con esso ci viene donato ogni giorno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa: Il matrimonio è il canone del vero amore tra uomo e donna

Papa Leone XIV esorta i giornalisti a promuovere la pace e la verità con amore

Papa Leone XIV ha esortato i giornalisti a diventare

