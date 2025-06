Paolini-Svitolina | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, domenica 1 giugno, Jasmine Paolini sfida Elina Svitolina negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Un match atteso che segue il trend crescente del tennis femminile italiano, sempre più protagonista nei tornei internazionali. Non perdere l’occasione di vedere come Paolini, già capace di sorprese, tenterà di superare un’avversaria ostica. Scopri dove e a che ora seguire la diretta in tv: ogni punto sarà un’emozione!

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo al Roland Garros 2025. La tennista azzurra sfida oggi, domenica 1 giugno, l'ucraina Elina Svitolina negli ottavi di finale dello Slam parigino, secondo della stagione dopo gli Australian Open dello scorso gennaio. Paolini arriva all'appuntamento dopo aver eliminato, nei turni precedenti, la cinese Yuan, l'australiana Tomljanovic e un'altra

