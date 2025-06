Paolini-Svitolina oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi è il grande giorno: Jasmine Paolini scende in campo agli ottavi di finale del Roland Garros 2025 contro Elina Svitolina. Con la possibilità di conquistare la decima vittoria consecutiva, la tennista italiana potrebbe dare inizio a una fase decisiva del torneo che promette emozioni forti. Non perdere l’occasione di seguire questa sfida imperdibile in tv o in streaming! La storia del tennis si scrive oggi!

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. La decima affermazione consecutiva rappresenterebbe il modo migliore per inaugurare la fase decisiva del torneo. Nel match degli ottavi di finale del tabellone del singolare femminile del Roland Garros Jasmine Paolini, testa di serie numero 4, sfida l’ucraina Elina Svitolina, tredicesima favorita del seeding, nell’incontro di apertura sul campo Philippe Chatrier. Nell’unico precedente tra le due, il terzo turno dell’Australian Open 2025, l’ucraina si è imposta in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 6-0. La numero uno d’Italia è certamente consapevole della difficoltà dell’impegno da cui è attesa e della necessità di giocare su elevati standard di rendimento contro una rivale di grande talento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Svitolina oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

