Paolini | Sconfitta? Ora penso al doppio Ma c' è rammarico perché

Dopo il ko con Svitolina, Jasmine Paolini ha commentato la sua prestazione ai microfoni di SkySport. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini: "Sconfitta? Ora penso al doppio. Ma c'è rammarico perché..."

Argomenti simili trattati di recente

Roland Garros: Paolini sconfitta dalla Svitolina, Jasmine sciupa 3 match-point e viene punita Il punteggio 6-4 - 6-7 - 1-6

La storia di Jasmine Paolini al Roland Garros racconta di una grande battaglia e di un’uscita da brivido.

Cerca Video su questo argomento: Paolini Sconfitta Penso Doppio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Jasmine Paolini | Devo dimenticare Roma sto giocando un gran tennis Non penso ai punti ma…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Paolini e i motivi della sconfitta. “Troppo impegni? No, sono crollata di testa”

Lo riporta tennisitaliano.it: PARIGI – «E’ una sconfitta dura ... Vittoria in singolare e doppio al Foro Italico, in gara con Sara Errani anche a Parigi (domani giocherà gli ottavi di finale). Troppi impegni non possono richiedere ...

Jasmine Paolini: “Sconfitta molto dura, ho avuto tante chance”

Da oasport.it: "Sconfitta molto dura". Sono queste le prime parole di Jasmine Paolini in conferenza stampa a Parigi. L'azzurra è stata battuta negli ottavi di finale del ...

Paolini dopo la sconfitta contro Svitolina: "Non ho sfruttato alcune occasioni"

Segnala sport.sky.it: Jasmine Paolini analizza a Sky Sport la sconfitta agli ottavi di finale del Roland Garros contro Elina Svitolina: "Abbiamo fatto una partita di alto livello. Un po' di rammarico per il terzo set, anch ...