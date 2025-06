Paolini ko finisce l’avventura Roland Garros

Jasmine Paolini esce di scena al Roland Garros, ma il suo cammino è stato un simbolo della resilienza italiana nel tennis. Eliminata dall'ucraina Elina Svitolina, la nostra tennista ha mostrato una grinta incredibile, riflettendo il trend crescente delle atlete italiane nei tornei internazionali. Questo match ha messo in luce non solo il talento, ma anche la determinazione che serve per emergere in un contesto così competitivo. La sua avventura potrebbe essere finita, ma la strada verso il successo è solo

Nell'ottava giornata del torneo parigino dello Slam francese, Jasmine Paolini viene eliminata in rimonta dall'ucraina Elina Svitolina al terzo set. Con una partita da alti e bassi, si infrange il sogno dell'azzurra che esce dal campo con delusione e tanto rammarico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paolini ko, finisce l’avventura Roland Garros

