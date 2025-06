Pallone d’Oro 2025 la vittoria del PSG cambia tutto | ecco i nomi in corsa

La vittoria del PSG nella Champions League ha scosso il mondo del calcio, aprendo un nuovo capitolo nella corsa al Pallone d’Oro 2025. I campioni parigini ora brillano sotto i riflettori, con giocatori come Mbappé e Neymar in lizza per il prestigioso premio. Ma attenzione: questa rivincita potrebbe mettere in ombra i nomi storici, segnando un cambiamento epocale nel panorama calcistico. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

La vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League ha ribaltato completamente gli equilibri nella corsa al Pallone d'Oro 2025. Con il trionfo europeo, i giocatori chiave del club parigino si candidano ora come seri contendenti al prestigioso riconoscimento individuale, mentre le speranze di altri protagonisti della stagione, come i giocatori dell'Inter e in particolare Lautaro Martínez, sembrano affievolirsi. Il PSG conquista l'Europa: un successo storico. La vittoria del PSG in finale di Champions League rappresenta un momento storico per il club e per il calcio francese. Dopo anni di tentativi e investimenti, la società della capitale ha finalmente conquistato il trofeo più ambito del calcio per club, confermando una stagione brillante sotto ogni punto di vista.

