Pallavolo Bologna cerca nuovo allenatore dopo l' addio di Guarnieri

La Pallavolo Bologna è in cerca di un nuovo allenatore, segnando l’inizio di una nuova era dopo l'addio di Guarnieri. Questo cambio di leadership arriva in un momento cruciale per il club, che ha dimostrato di avere potenzialità promettenti, ma deve ripensare la propria strategia per raggiungere i playoff. Con il supporto confermato dello sponsor, le aspettative sono alte: chi sarà il prossimo a guidare la squadra verso nuove vette?

E’ caccia al nuovo allenatore. Dopo un’ultima stagione nel campionato di serie B vissuto al di sopra degli obiettivi finali, con l’esclusione dai playoff giunta a due giornate del termine, la Pallavolo Bologna prova a disegnare il proprio futuro. La prima notizia riguarda la conferma dello sponsor, fondamentale per garantire economia e stabilità del club. Il gruppo Termal, con il marchio Hokkaido, finanzierà nuovamente Pallavolo Bologna, che ha raccolto nuovi sponsor. Il prossimo futuro e la partecipazione al prossimo campionato di B maschile di volley non è in discussione. Ma dopo l’addio di Guarnieri, firmato dalla Slovenia come vice tecnico della nazionale per Vnl e mondiali è caccia a un nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo Bologna cerca nuovo allenatore dopo l'addio di Guarnieri

