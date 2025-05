Pallamano | Conversano blitz a Merano per i pugliesi match point scudetto

Il Conversano fa il colpaccio a Merano, mettendo un piede verso il trionfo scudetto nella Serie A Gold 2024-2025. In Gara -1, i pugliesi partono forte, guidati da Scaramelli, che segna subito e accende l'entusiasmo. Questo blitz è la dimostrazione di come la pallamano stia guadagnando sempre più attenzione in Italia, portando spettatori e passione. Segui questa avvincente corsa verso il titolo! Chi sarà il protagonista del prossimo match

Gara -1 delle finali scudetto della Serie A Gold 2024-2025 è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose fra gli Alperia Black Devils e il Conversano nei primi 60 minuti. LA CRONACA. Pronti via e a Merano gli ospiti scappano subito in vantaggio grazie a Scaramelli. È lo 0-1 che lancia i pugliesi che allungano con margine sul 4-10 al 14?. Lo strappo si consolida: 7-16 al 24?, che diventa all’intervallo 11-17. Conversano sul +6 gestisce al meglio la ripresa: Marrochi e Midtun (6 gol per lui) continuano a martellare, ma le 8 segnature di Romei ricuciono parzialmente lo strappo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Conversano blitz a Merano, per i pugliesi match point scudetto

