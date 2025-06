Palladino saluta la Fiorentina | Lascio con un peso enorme nel cuore ho dato tutto

Raffaele Palladino saluta la Fiorentina, lasciando un segno profondo nel cuore dei tifosi. "Ho dato tutto", afferma, rivelando l'intensità di un legame che va oltre il campo. In un calcio sempre più dominato da risultati immediati, la sua dichiarazione riporta l'attenzione sull'importanza delle emozioni e della dedizione. Un messaggio che invita a riflettere su quanto siano vitali passione e impegno in ogni sfida sportiva. Che futuro attende la Viola?

Firenze, 1 giugno 2025 – “Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto”. A distanza degli ultimi, chiacchieratissimi, giorni, e dal comunicato della società con il quale era stata ufficializzata la risoluzione del contratto, l’ormai ex allenatore viola Raffaele Palladino parla per la prima volta. E lo fa con un lungo post sui social. "Da quando ho firmato il mio contratto – scrive il tecnico campano – non c’è stato un solo, singolo, giorno in cui non ho pensato al bene del club. Ho lavorato duramente, dedicando tutto me stesso, per raggiungere gli obiettivi stagionali e posso solo dire GRAZIE ai miei ragazzi per tutto l’amore, tutta la professionalità, e tutta la voglia che mi hanno dedicato”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net