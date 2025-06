Palladino | Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore Ringrazia Commisso ma non cita Pradè e Ferrari

Raffaele Palladino saluta la Fiorentina con una dichiarazione carica di emozione: "Lascio con un peso enorme nel cuore". Un addio che si inserisce in un contesto di cambiamenti e nuove sfide nel calcio italiano, dove le scelte strategiche possono ridefinire il destino di un club. La mancanza di riferimenti a Pradè e Ferrari lascia spazio a interrogativi: tensioni dietro le quinte o semplicemente un focus sul futuro? I tifosi restano in attesa di risposte.

"Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto". Inizia così il lungo post social di Raffaele Palladino col quale l'allenatore ha salutato tutto l'ambiente viola. Nrel messaggio cita il presidente, Rocco Commisso, ma non fa riferimento nè a Pradè, nè a Ferrari con i quali, naturalmente, è stato a stretto contatto in tutti i mesi della sua permanenza in viola