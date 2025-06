Pallacanestro Massa sfida Altopascio per la promozione in DR2

Oggi la Pallacanestro Massa affronta ad Altopascio una sfida cruciale per la promozione in DR2. Questo incontro rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma il culmine di un lungo percorso di sacrifici e passione. Con i riflettori puntati su di loro, i biancorossi sono pronti a dare il massimo. Non perdere l’opportunità di vivere un momento che segnerà la storia del club! Saranno 40 minuti di pura adrenalina e emozioni!

E' la partita che vale tutta la stagione quella che la Pallacanestro Massa gioca oggi ad Altopascio (ore 18) per gara 3 dei playoff della divisione regionale 3, girone B. Saranno 40 minuti che decideranno se i biancorossi saliranno in DR2 o se dovranno restare in DR3. "In settimana ci siamo allenati bene, siamo pronti, determinati e orgogliosi del percorso che abbiamo fatto fin qui. Avrei avuto l'amaro in bocca se fosse finita sul 2-0 – dice coach Luca Rigano –. Siamo consapevoli che è gara secca e può succedere di tutto ma noi daremo tutto quello che abbiamo per non avere rimpianti". E a seguirli ad Altopascio ci saranno molti tifosi.

Pallacanestro Massa sconfitta ad Altopascio nei playoff della Divisione regionale 3

La Pallacanestro Massa cade in trasferta ad Altopascio, perdendo 62-53 nella gara di andata dei playoff della Divisione regionale 3.

