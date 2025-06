Palio di Ferrara da batticuore | Caria vince al fotofinish Ho capito subito di avercela fatta dice

Un Palio di Ferrara da batticuore! Francesco Caria, con il suo cavallo Dididomodossola, ha compiuto un'impresa straordinaria, rimontando fino al fotofinish e portando il rione di San Giacomo alla vittoria. Un evento che incarna lo spirito di competizione e passione, proprio come in altri storici palio italiani. "Ho capito subito di avercela fatta", afferma Caria, un emozionante messaggio di determinazione. Non perderti questa storia di coraggio e

Siena, 31 maggio 2025 - Strepitosa rimonta di Francesco Caria sul cavallo Dididomodossola che portano alle stelle il rione di San Giacomo vincendo il palio di Ferrara corso in notturna, ampiamente dopo mezzanotte. Un’impresa quella dell’accoppiata. Che ha mangiato metri su metri, risalendo una posizione dietro l’altra fino all’arrivo al fotofinish, dopo che Carlo Sanna su Divino amore (San Giovanni), sembrava avere già in mano la vittoria, avendo condotto fino al termine. «Ho capito subito che avevo vinto - il commento a caldo di Caria che ha conquistato la sua sesta vittoria in piazza Ariostea e che aveva trionfato anche nel 2024 ma per San Giovanni su Aiò de sedini -; ci vuole sempre tanta fortuna e che le cose vadano bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio di Ferrara da batticuore: Caria vince al fotofinish. «Ho capito subito di avercela fatta», dice

