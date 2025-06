Paliano spintoni alla ex che sta con le stampelle L' appello del padre | necessarie delle restrizioni

A Paliano, la lotta per la sicurezza di una giovane donna sta sollevando un grido di allerta. Dopo mesi di violenza, l’appello del padre per restrizioni nei confronti dell'ex fidanzato mette in luce un problema sempre più urgente: la tutela delle vittime di stalking. Questo episodio non è isolato, ma parte di un trend preoccupante che affligge molte comunità. È fondamentale unirsi per dire basta alla violenza e difendere il diritto di ogni individuo a vivere in pace.

Un'altra notte di paura per la giovane di Paliano che dopo mesi dell'investimento da parte dell'ex fidanzato sta cercando con fatica di riprendersi sia dal punto di fisico che psicologico. Nelle ore scorse la giovane sarebbe stata vittima di una nuova aggressione da parte del 23enne

