Palestre scuole 76 milioni di euro alle regioni del Sud | domande enti locali dal 9 giugno al 5 luglio

Finalmente una buona notizia per il Sud: oltre 76 milioni di euro saranno destinati alla costruzione di palestre nelle scuole! Un passo fondamentale per promuovere lo sport e il benessere tra i giovani, in un momento in cui la salute mentale e fisica è più importante che mai. Le domande degli enti locali potranno essere presentate dal 9 giugno al 5 luglio. Non perdere l'occasione di contribuire a un futuro più attivo e sano!

Con il decreto ministeriale n. 228 del 14 novembre 2024, sono state stanziate risorse pari a oltre 76 milioni di euro nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

