Palestre scuole 76 milioni alle regioni del Sud | domande enti locali dal 9 giugno al 5 luglio

Un grande passo verso il futuro per le scuole del Sud! Con oltre 76 milioni di euro in arrivo, il decreto ministeriale n. 228 apre le porte a nuove palestre e spazi dedicati al benessere degli studenti. Le domande da parte degli enti locali saranno aperte dal 9 giugno al 5 luglio. Investire nello sport scolastico non è solo una questione di fitness, ma un'opportunità per formare giovani più sani e motivati. Non perdere l'occasione di scoprire come questo investimento può trasformare le nostre

Con il decreto ministeriale n. 228 del 14 novembre 2024, sono state stanziate risorse pari a oltre 76 milioni di euro nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Palestre Scuole 76 Milioni Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuole e palestre, a Macerata task force al lavoro: appalti da 8 milioni

Scrive corriereadriatico.it: MACERATA - Tre nuove palestre a servizio delle scuole e l’ampliamento di due istituti esistenti. Sono queste le opere, per un investimento complessivo di quasi 8 milioni di euro, che la Provincia sta ...

Scuola, 35 milioni di euro aggiuntivi per la fase due di Agenda Sud

Secondo msn.com: Parte oggi la Fase due di Agenda Sud, il piano di interventi fortemente voluto dal Ministro Valditara nel 2023 per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord ...

Fondi per le palestre, il 72 per cento andrà alle scuole del Sud

Scrive ilmattino.it: Il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola entra nella ... un piano complessivo di 335 milioni di euro destinati al miglioramento delle palestre scolastiche.