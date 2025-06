PalaGuerrieri si avvicina la fine dei lavori

Si avvicina la conclusione dei lavori del PalaGuerrieri, un progetto che promette di diventare il cuore pulsante dello sport locale. Durante l'incontro pubblico, il sindaco Daniela Ghergo ha condiviso i progressi entusiastici con cittadini e tifosi, sottolineando come la nuova arena non solo potenzierà l'attività sportiva, ma rafforzerà anche il senso di comunità . Il countdown è iniziato: un nuovo palcoscenico per emozioni indimenticabili!

Si è tenuto ieri di fronte al cantiere del PalaGuerrieri l’incontro pubblico tenuto dal sindaco Daniela Ghergo e dall’assessore Lorenzo Vergnetta al quale ha preso parte una folta rappresentanza di cittadini e tifosi. Sul versante tecnico, i primi cinque setti strutturali sono stati completati e liberati dalle impalcature; altri saranno ultimati nelle prossime settimane. L’obiettivo, secondo il cronoprogramma dell’impresa, è arrivare alla copertura dell’impianto entro l’inizio dell’autunno. L’impresa Baiocco ha rafforzato in maniera significativa la squadra di lavoro. È stato inserito un nuovo direttore dei lavori, assunto un tecnico locale presente stabilmente in cantiere e aumentato il numero di operai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - PalaGuerrieri, si avvicina la fine dei lavori

Cerca Video su questo argomento: Palaguerrieri Avvicina Fine Lavori Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

PalaGuerrieri, si avvicina la fine dei lavori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

PalaGuerrieri, summit con la ditta per i lavori

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Le novità sul fronte delle scuole "Il PalaGuerrieri ... sono stati privilegiati i lavori per l’accoglienza delle classi, mentre erano stato annunciati entro fine anno l’auditorium e la ...

PalaGuerrieri, è il momento della rinascita. Consegnato il cantiere per l’avvio dei lavori

Segnala ilrestodelcarlino.it: Il PalaGuerrieri è chiuso ormai da tre anni: a seguito di una verifica sismica e della valutazione dello stato della struttura in legno alla fine del 2020 l’impianto è stato chiuso a causa ...

Prende forma la nuova Senzuno: la fine dei lavori si avvicina. LE FOTO

Come scrive msn.com: Nelle foto di Giorgio Paggetti alcuni scorci dei lavori in corso negli ultimi giorni. L'articolo Prende forma la nuova Senzuno: la fine dei lavori si avvicina. LE FOTO proviene da Il Giunco.