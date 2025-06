Pagelle PSG-INTER | non si salva nessuno

L’Inter ha toccato il fondo nella sfida contro il PSG, lasciando i tifosi con un’amara delusione. Dopo anni di successi, questa prestazione opaca segna un’inversione di rotta preoccupante. La voglia di riscatto sembra scomparsa e le pagelle parlano chiaro: nessuno si è salvato. In un campionato sempre più competitivo, è ora di rialzarsi o rischiare di rimanere indietro. Cosa accadrà? Riusciranno a ritrovare la

Pagelle PSG-INTER. Il disastro consumatosi ieri sera non ha spiegazione. I nerazzurri negli ultimi 6 anni mai si erano visti così in difficoltà e mai così senza voglia di riscatto. Non si è salvato nessuno, nè la reputazione nè l’ orgoglio: le pagelle dell’ Inter non possono che essere tutte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Pagelle PSG-INTER: non si salva nessuno

PSG-Inter 5-0, le pagelle dei nerazzurri: finale da incubo, non si salva nessuno

Scrive msn.com: Serata da dimenticare per l'Inter, epilogo da incubo in finale di Champions League per mano di un PSG perfetto: 5-0 dei francesi sui nerazzurri. Difficile soffermarsi sul rendimento singolo dei calcia ...

PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 5-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale

Segnala calciomercato.it: PSG-Inter, finalissima della Champions League 2025:voti, pagelle e tabellino della sfida dell'Allianz Arena di Monaco ...

Inter-Psg, pagelle della finale: Doué (8,5) devastante, Kvara (8) chiude i giochi, Hakimi (7,5) ovunque. Barella (4,5)

Lo riporta msn.com: Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa. I francesi travolgono 5-0 l'Inter nella finale di Champions League a Monaco di Baviera e conquistano la prima Coppa dei Campioni della ...