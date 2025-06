Pagelle PSG-Inter | nerazzurri bocciati senza appello Brutta figura in diretta mondiale

L'Inter torna a casa con una sconfitta pesante, un ko che segna un capitolo buio nella storia dei nerazzurri. Le pagelle parlano chiaro: bocciati senza appello! In un momento in cui il calcio italiano cerca di risalire la china sulla scena europea, questa debacle è un campanello d'allarme. Riflessioni e rinnovamenti sono d’obbligo. Come si rialzerà l'Inter dopo una figura del genere? La risposta potrebbe ridefinire il futuro del club!

Quando devi scrivere le dannate pagelle di una partita del genere, e sai che una brutta figura di queste proporzioni nonostante 60 anni di vita, 42 di carriera e qualche migliaio di articoli di questo tipo giĂ scritti è un episodio senza precedenti. Dunque vale la pena fermarsi un attimo. E anche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Pagelle PSG-Inter: nerazzurri bocciati senza appello. Brutta figura in diretta mondiale

Approfondisci con questi articoli

Fiorentina battuta anche a Venezia: 2-1. Senza gioco e senza carattere. Addio all’Europa e ad ogni scusa. Pagelle

La Fiorentina subisce un’altra sconfitta, questa volta a Venezia, lasciando presagire un addio all’Europa e alle giustificazioni.

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Psg Inter Nerazzurri Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

PSG-Inter 5-0, pagelle: nerazzurri horror, Inzaghi in tilt. DouĂ© fenomenale; Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, DouĂ©, Kvara e Mayulu consegnano la Champions a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.; Psg-Inter 5-0, le pagelle della finale di Champions League; PSG-Inter 5-0, pagelle e tabellino: a Monaco c'è un fenomeno e si chiama DouĂ©, la difesa nerazzurra vive un incubo senza fine. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter-Psg, pagelle della finale: Doué (8,5) devastante, Kvara (8) chiude i giochi, Hakimi (7,5) ovunque. Barella (4,5)

Lo riporta msn.com: Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa. I francesi travolgono 5-0 l'Inter nella finale di Champions League a Monaco di Baviera e ...

Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, Doué, Kvara e Mayulu consegnano la Champions a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.

Da sport.virgilio.it: Finale di Champions League PSG-Inter 5-0 i top e flop della gara: mai in partita i nerazzurri che crollano sotto i colpi di Hakimi, Doué (doppietta), Kvara e Mayulu. Sarà una notte tremenda per Inzagh ...

Pagina 5 | Pagelle Psg-Inter: tenerezza Acerbi, Halloween Dimarco, Lautaro sotto la campana, Inzaghi a lezione

Segnala tuttosport.com: Voti e giudizi dopo il tremendo ko dei nerazzurri in finale di Champions contro la squadra di Luis Enrique che domina e vince 5-0 ...