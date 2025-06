Pagelle Giro d’Italia 2025 | Visma perfetta e Kooij chiude i giochi Bravo Matteo Moschetti

Il Giro d'Italia 2025 si chiude in grande stile, con il Team Visma che conquista la vetta e Olav Kooij che brilla nelle ultime tappe. Un voto 10 per lui, che ha trasformato le difficoltà in opportunità, dimostrando che la crescita è il vero segreto del successo. Con un Matteo Moschetti che si fa notare, questo Giro conferma come il ciclismo sia uno sport di squadra. Non solo vittorie, ma anche strategie vincenti!

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2025. Olav Kooij, voto 10: nella prima parte di Giro spesso ha sbagliato scelte, poi è cresciuto come tutta la sua squadra e trova il due su due negli ultimi due sprint. A Roma, guidato al meglio dal Team Visma Lease a Bike (il voto è condiviso anche con Wout van Aert ed Edoardo Affini, semplicemente strepitosi), non c'è storia: esce negli ultimi 200 metri e nessuno riesce neanche ad affiancarlo. Vittoria numero tre in carriera al Giro. Kaden Groves, voto 7: mai uscito dalla top-5 in tutte le volate disputate, ha portato a casa però una sola vittoria in quel di Napoli.

Pagelle Giro d'Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone - Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

