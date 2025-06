Pagati gli stipendi dei dipendenti dell' Ater di Frosinone

Finalmente una buona notizia per i dipendenti dell'Ater di Frosinone: gli stipendi sono stati pagati! Dopo giorni di ansia e incertezze, un'assemblea comunitaria ha messo in luce una problematica che tocca tanti settori pubblici, dove i ritardi nei pagamenti possono minare la serenità dei lavoratori. È tempo di riflettere su come garantire stabilità e fiducia nel lavoro pubblico, per un futuro più sereno per tutti.

Si era svolta nei giorni scorsi l'assemblea dei lavoratori dell'Ater di Frosinone in cui era emersa la preoccupazione per l'ennesimo ritardo nel pagamento degli stipendi. Situazione che sembra essersi risolta solamente venerdì scorso quando sono stati fatti i pagamento cosi come specifica in una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Pagati gli stipendi dei dipendenti dell'Ater di Frosinone

