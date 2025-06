Paganelli Modena | Sogni di Gloria in Bilico tra Playoff e Play Out

La Paganelli Modena vive un momento di grande tensione: dai sogni di gloria ai play out in un batter d’occhio. La squadra, guidata con passione da Pisano, si trova ora al terzo posto in classifica, una posizione che nessuno avrebbe previsto. Ma in un torneo così competitivo, ogni gara è una battaglia. I gialloblù devono ritrovare la loro grinta per risalire la china e riconquistare i cuori dei tifosi. Riusciranno a rialzarsi?

Un’inattesa quanto amara resa dei conti per i sogni di gloria che nutrivano i gialloblù del baseballo. Tra luci e ombre viste nelle utlime prestazioni, i ragazzi guidati da Pisano si ritrovano, contro ogni previsione, al terzo posto in classifica. La Paganelli Modena dunque, dopo otto gare di torneo, a sorpresa entra in zona play out salvezza. Per la cronaca, esistono comunque spazi di risalita dopo sole otto gare con 5 vittorie, nell’ atteso ritorno che sarà pari a 12 incontri tutti da giocare. Pesano tre sconfitte che gridano vendetta: il primo tonfo col Godo, a seguire il crollo col Torre Pedrera, poi lo scivolone con il Rimini, squadar che era alla portata della squadra modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paganelli Modena: Sogni di Gloria in Bilico tra Playoff e Play Out

