Pagamenti Inps di giugno quando arrivano pensione Assegno unico e Naspi

Giugno 2025 si avvicina e con esso il momento tanto atteso per i pagamenti INPS! Pensioni, assegno unico e NASpI sono in arrivo, ma le date possono variare. Questo mese, segna un'importante tappa nel percorso di sostegno economico post-pandemia. Ricorda: essere informati sui tempi di pagamento è fondamentale per gestire al meglio le tue finanze. Scopri quando arriveranno i tuoi fondi!

Il calendario dei pagamenti dell’Inps di giugno 2025 riporta le date di elargizione delle misure di sostegno e di quelle previdenziali dell’Istituto. I giorni precisi vengono leggermente alterate ogni mese a causa dei fine settimana, che fanno slittare i pagamenti. I periodi rimangono però uguali per tutte le misure previste, di cui si occupa l’Inps: Assegno unico universale, Assegno di inclusione, Supporto formazione e lavoro, Naspi, cassa integrazione e pensioni. I pagamenti di giugno dell’Assegno unico per giugno 2025. L’assegno unico è la misura più attesa dalle famiglie con figli. È universale, quindi riguarda tutti i nuclei con figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età . 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pagamenti Inps di giugno, quando arrivano pensione, Assegno unico e Naspi

