Padronanza della lingua inglese e sperimentazione biologica | al Saffi-Alberti gli studenti progettano un farmaco contro l’incontinenza urinaria

...unire la padronanza dell'inglese e la sperimentazione biologica in un progetto innovativo. Gli studenti del Saffi-Alberti non solo hanno appreso nozioni fondamentali, ma hanno anche contribuito attivamente alla ricerca di soluzioni per l'incontinenza urinaria, un tema sempre più rilevante nella salute contemporanea. Questo percorso trasversale segna un passo importante verso la formazione di professionisti capaci di affrontare le sfide della medicina moderna con creatività e competenza.

Un percorso bilingue e trans-disciplinare, finalizzato all'ideazione di nuovi farmaci. Il progetto 'Discovering new healing compounds – verso la scoperta di un nuovo farmaco' da poco concluso all'istituto tecnico Saffi-Alberti di Forlì grazie ai fondi stanziati dal Pnrr, ha permesso di.

