Padre Vittorino l’amico stretto di Papa Leone celebra 90 anni

Sabato 7 giugno, Montefredane festeggia i 90 anni di Padre Vittorino Grossi, amico di Papa Leone, con la presentazione del volume "Novant’anni nella luce di Agostino". Un'occasione unica per riflettere sull'influenza della spiritualità e dell'impegno sociale nella nostra società contemporanea. Scopriremo come un singolo uomo possa illuminare il cammino di tanti, ispirando una nuova generazione a cercare la propria vocazione! Non perdere questo momento di celebrazione!

Tempo di lettura: 2 minuti S abato 7 giugno, alle ore 18:00, nella Chiesa Arcipretale di Maria Santissima del Carmine di Montefredane, s arà presentato il volume “Novant’anni nella luce di Agostino – Montefredane per i 90 anni di Padre Vittorino Grossi”, a cura del prof. Antonio Polidoro. Intellettuale di levatura internazionale e tra i massimi studiosi di Sant’Agostino, Padre Vittorino è confratello e amico carissimo di Papa Leone XIV. Figlio illustre di Montefredane, ha recentemente consegnato personalmente al Pontefice una copia del volume, pubblicato dall’Amministrazione Comunale in piena sintonia con l’Ordine degli Agostiniani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Montefredane rende omaggio a Padre Vittorino Grossi: novant’anni di fede, studio e testimonianza

Montefredane celebra un faro di fede e cultura: Padre Vittorino Grossi compie 90 anni. Sabato 7 giugno, la Chiesa Arcipretale di Maria Santissima del Carmine ospiterà la presentazione del volume dedicato a quest'uomo straordinario.

