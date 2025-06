Padova, riapre l'IPhone del figlio ucciso e ci trova il selfie del killer

Un colpo di scena agghiacciante scuote Padova: il padre di un ragazzo ucciso a coltellate trova nel cellulare del figlio il selfie del presunto killer. Un'immagine che riaccende il dibattito su giustizia e sicurezza, mentre le famiglie delle vittime lottano per verità e risposte. Questo ritrovamento solleva interrogativi inquietanti sulla natura umana e sull'oscura connessione tra vittima e carnefice. La verità è spesso più vicina di quanto pensiamo.

Un colpo di scena terribile per i famigliari della vittima. Il padre di un ragazzo ucciso a coltellate in Veneto un anno fa è riuscito finalmente a sbloccare il cellulare (un IPhone) del ragazzo, che gli era stato restituito dai carabinieri, e tra le immagini ha trovato un selfie del presunto killer, Giacomo Friso, a giudizio per quell'omicidio. Dopo aver sferrato quattro coltellate a Michael Boschetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me