Ottici grande turnover | le chiusure dei piccoli e il boom delle catene

Il mondo degli ottici sta vivendo una trasformazione epocale: da un lato, la chiusura dei piccoli negozi; dall’altro, il trionfo delle catene nei centri commerciali. Questo cambiamento non è solo una questione di mercato, ma un campanello d’allarme sulla necessità di tutelare le competenze artigianali. In un’epoca in cui l’autenticità conta sempre di più, sarà interessante vedere come i consumatori reagiranno a questa evoluzione!

SCENARIO. Negli ultimi anni l’offerta ha cambiato pelle con tanti negozi concentrati nei centri commerciali. Benedetti (Federottica): «Competenze da tutelare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ottici, grande turnover: le chiusure dei piccoli e il boom delle catene

Cerca Video su questo argomento: Ottici Grande Turnover Chiusure Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Ottici, grande turnover: le chiusure dei piccoli e il boom delle catene. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ottici, grande turnover: le chiusure dei piccoli e il boom delle catene

Secondo ecodibergamo.it: «Questi fattori – spiega Marco Benedetti, presidente di Federottica Bergamo e vicepresidente nazionale Nord Italia -, da un lato garantiscono un servizio di alta qualità al cliente, ma dall’altro sono ...