Ostra supera San Costanzo ai supplementari e vola in Promozione

Un match avvincente ha visto Ostra emergere trionfante su San Costanzo, conquistando la promozione con un gol nei supplementari. In un contesto calcistico italiano sempre più competitivo, questa vittoria rappresenta la determinazione e il talento delle squadre locali. Un punto chiave da notare: l’allenatore De Filippi ha saputo motivare i suoi ragazzi fino all'ultimo respiro. Ostra ora è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia calcistica!

OSTRA 1 SAN COSTANZO 0 dopo i tempo supplementari OSTRA: Quagliani, Conti (10’ sts’ Marconi), Bachetti, Marzano, Massacci, Sabbatini, Olivi (10’ pts Omenetti) Bonvini (34’ st Becci), Zupo, Landi, Calcina (15’ sts Pirani). All. De Filippi. SAN COSTANZO: Palazzi, Ruju, Pierelli (37’ st Mandolini), Catalano, Canapini, Passarini, Creatore (1’sts Zepponi), Rivelli (30’ st Tonucci), Benvenuti, Saurro (20’ st Rossi), Nimis. All. Pistarelli. Arbitro: Tasso di Macerata. Rete: 12 sts Landi. Note: Ammoniti Marzano, Omenetti dalla panchina. Sul neutro del Bianchelli l’Ostra supera il terzo turno su tre ai supplementari e dopo 123 lunghissimi minuti la spunta nello spareggio sul San Costanzo e vola in Promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ostra supera San Costanzo ai supplementari e vola in Promozione

San Costanzo batte Atletico Mondolfo 1952 e vola in finale playoff contro Ostra

Il San Costanzo conquista la finale playoff dopo una vittoria convincente contro l'Atletico Mondolfo 1952.

