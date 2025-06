Ostra Calcio 1968 trionfa | promozione in Promozione grazie a Landi

Ostra Calcio 1968 festeggia una storica promozione, battendo il San Costanzo con un gol decisivo di Landi nei tempi supplementari. Un successo che si inserisce nel trend di riscoperta del calcio locale, dove le piccole realtà dimostrano che passione e determinazione possono portare a grandi traguardi. Con questa vittoria, Ostra scrive un nuovo capitolo della sua storia: chi sarà il prossimo a sognare in grande?

ostra 1 san costanzo 0 d.t.s OSTRA CALCIO 1968: Quagliani, Conti (115’ Marconi), Bachetti, Marzano, Massacci, Sabbatini, Olivi (100’ Omenetti), Bonvini (80’ Becci), Zupo, Landi, Calcina (120’ Pirani). All. De Filippi SAN COSTANZO 1966: Palazzi, Ruiu, Pierelli (82’ Mandolini), Catalano, Canapini, Passarini, Creatore, Rivelli (65’ Tonucci), Benvenuti, Saurro (77’ Rossi), Nimis. All. Pistarelli Arbitro: Tasso di Macerata Rete: 117’ Landi Note: giornata calda e soleggiata. Spettatori 1.000 circa di cui oltre 800 paganti (200 da San Costanzo e 600 da Ostra). Ammoniti Marzano, Ruta (dalla panchina), Ruiu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ostra Calcio 1968 trionfa: promozione in Promozione grazie a Landi

Altre letture consigliate

Ostra Calcio e San Costanzo si sfidano per la promozione in campo neutro

Oggi, il campo neutro diventa il palcoscenico di una sfida cruciale per Ostra Calcio e San Costanzo: chi trionferà avrà la certezza di volare in Promozione! In un contesto sportivo dove ogni punto conta, i dilettanti mostrano il loro valore, determinazione e passione.

Cerca Video su questo argomento: Ostra Calcio 1968 Trionfa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ostra Calcio 1968 trionfa: promozione in Promozione grazie a Landi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ostra Calcio 1968 trionfa: promozione in Promozione grazie a Landi

Si legge su sport.quotidiano.net: OSTRA CALCIO 1968: Quagliani, Conti (115’ Marconi), Bachetti, Marzano, Massacci, Sabbatini, Olivi (100’ Omenetti), Bonvini (80’ Becci), Zupo, Landi, Calcina (120’ Pirani). All. De Filippi ...