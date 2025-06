Osservazioni al Pug il comitato Pertite raccoglie firme

Il Comitato "Amici della Pertite" lancia una mobilitazione per il futuro del territorio! Dal 4 giugno, ogni mercoledì e sabato, i cittadini potranno firmare per sostenere l'osservazione al PUG. Un'iniziativa che si inserisce in un contesto di crescente partecipazione attiva della comunità, sempre più coinvolta nelle scelte urbanistiche. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce: il tuo contributo può davvero fare la differenza!

Nuova iniziativa del Comitato “Amici della Pertite”. A partire da mercoledì 4 giugno e fino a fine mese ogni mercoledì e sabato dalle 10 alle 12 in via XX settembre, angolo via san Francesco, un banchetto raccoglierà le firme a sostegno dell'osservazione al Puh che, come comitato Pertite, è stata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Osservazioni al Pug, il comitato Pertite raccoglie firme

