Ospedali-aziende | quando i medici diventano manager e i pazienti numeri da performance

Nell'era della sanità 2.0, i medici si trasformano in manager, mentre i pazienti rischiano di diventare semplici numeri. La nostra salute, un tempo al centro dell'attenzione, è ora ridotta a un freddo calcolo economico. Questo cambiamento non è solo una questione di budget, ma mette in discussione il valore umano della medicina. Riflessioni urgenti per un sistema che deve tornare a mettere al primo posto la persona. È tempo di ribaltare il paradigma!

a nostra salute ridotta a un calcolo ragionieristico di entrate e uscite. Costi, spese, rimborsi, ricavi e, in mezzo, noi. Niente altro che numeri, pedine del sistema utili solo per far raggiungere ai reparti ospedalieri obiettivi di budget e performance che garantiscono più soldi in busta paga. Scenario estremo? Sì, ma non tanto lontano dalla realtà. Nell'era degli ospedali-aziende, il Sistema sanitario nazionale ha ormai molto poco di nazionale ed è diventato un meccanismo dove – quantomeno riguardo ai traguardi da perseguire – le Regioni e addirittura le singole aziende sanitarie possono muoversi più o meno liberamente.

