Osimhen l’Al Hilal lo vuole prima del Mondiale per club per farlo giocare in America

Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli, è nel mirino dell'Al Hilal, che punta a portarlo in Arabia prima del mondiale per club. Un trasferimento che non solo porterebbe il bomber a giocare negli Stati Uniti, ma segnerebbe anche l'ingresso definitivo della Super League saudita nel panorama calcistico globale. Con una clausola di 75 milioni, il mercato estivo si preannuncia rovente. Riuscirà Osimhen a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera?

Victor Osimhen sarà uno degli uomini mercato di cui si parlerà di più quest’estate. Il Napoli lo ha ceduto in prestito al Galatasaray questa stagione, ma ora dovrà necessariamente liberarsene definitivamente. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro (valida solo per l’estero). L’Al Hilal intensifica i contatti per Osimhen. Se inizialmente la Juventus si era fatta avanti per poter iniziare a trattare con gli azzurri, ora con l’imminente addio del ds Cristiano Giuntoli i bianconeri pare vogliano perseguire altre strade. Di conseguenza, resta il forte interesse del club arabo Al Hilal, che disputerà tra pochi giorni il Mondiale per club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, l’Al Hilal lo vuole prima del Mondiale per club per farlo giocare in America

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni

Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Osimhen, l’Al Hilal lo vuole prima del Mondiale per club per farlo giocare in America

Scrive ilnapolista.it: Per Victor Osimhen resta il forte interesse del club arabo Al Hilal, che disputerà tra pochi giorni il Mondiale per club.

Sfida Galatasaray-Al Hilal, Osimhen è a un bivio: il Napoli non farà sconti

Come scrive msn.com: Manca poco per definire il futuro di Victor Osimhen che non dovrebbe ritornare al Napoli dopo l'anno trascorso al Galatasaray.

Sportmediaset - Osimhen, niente Juve: in corsa Galatasaray ed Al-Hilal

Segnala tuttojuve.com: La Juventus non sembrerebbe più essere in corsa per Victor Osimhen, centravanti classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana: stando a quanto riportato da "Sportmediaset", ...