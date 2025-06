Osimhen Juventus bianconeri tagliati fuori? Corsa a due per il bomber di proprietà del Napoli Gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Victor Osimhen potrebbe diventare il protagonista di una vera e propria asta nel mercato calcistico! Mentre la Juventus sembra tagliata fuori dalla corsa, Galatasaray e Al-Hilal si contendono il talentuoso attaccante del Napoli. Con una cifra da capogiro di 75 milioni di euro sul piatto, il futuro del bomber nigeriano sta per riscrivere le dinamiche del calciomercato. Chi avrà la meglio in questa sfida? Un colpo che potrebbe cambiare le sorti delle rispettive squadre!

Osimhen Juventus, bianconeri tagliati fuori? Corsa a due per il bomber in prestito al Galatasaray: gli ultimi aggiornamenti. Juventus fuori dalla corsa per Victor Osimhen? Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il bomber nigeriano sarebbe conteso da Galatasaray ed Al-Hilal. Il Napoli chiede sempre i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. A fare la differenza, però, potrebbe essere l'ingaggio proposto ad Osimhen: gli arabi potrebbero arrivare fino a 30 milioni di euro a stagione per il centravanti. I bianconeri sono avvisati.

Leggi anche Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

