Osimhen Juve: il nigeriano non è più un obiettivo bianconero! L’addio di quel dirigente ha cambiato le carte in tavola. La situazione. Se Dusan Vlahovic dovesse veramente la salutare la Juventus, quali sono i profili che i bianconeri andrebbero a considerare in sede di calciomercato? A questa domanda ha risposto La Gazzetta dello Sport, che depenna un nome. Stando a quanto ha espresso la Rosea sulle colonne del giornale odierno, l’attaccante di proprietà del Napoli è fuori dalla shortlist bianconera. Il motivo è dovuto al fatto che il bomber nigeriano era più un obiettivo di Cristiano Giuntoli che della società Juve in generale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il centravanti nigeriano è fuori dai radar bianconeri! L’attaccante del Napoli era l’obiettivo di quel dirigente, mentre adesso…Il capovolgimento di fronte che cambia tutto

