Osimhen alla Juve ribaltone confermato | non si torna più indietro

Il futuro di Victor Osimhen è sempre più vicino alla Juventus, con il ribaltone ormai confermato. Mentre i riflettori si spostano sul Mondiale per club, la Juve prepara un colpo che potrebbe ridefinire le dinamiche del calcio italiano. La vittoria del PSG in Champions ha chiuso la stagione per molti, ma il mercato è solo all'inizio. Riuscirà la Vecchia Signora a rinforzare l'attacco e tornare protagonista?

La Juve è ora attesa dal mondiale per club, ma prima ci sono degli aggiornamenti sulla trattativa per Victor Osimhen. Con la vittoria di ieri del PSG per 5-0 sull’Inter di Simone Inzaghi nella finale di Champions League, di fatto, la stagione 202425 è terminata per i vari team. La luce dei riflettori si è spostata verso le nazionali, anche se per alcune squadre è sempre più vicino il primo mondiale per club della storia. (Ansa Foto) tvplay.it Tra queste squadre, di fatto, bisogna inserire proprio l’Inter e la Juventus. Tuttavia, entrambe queste squadre arrivano a questa competizione con tante incertezze. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Osimhen alla Juve, ribaltone confermato: non si torna più indietro

Leggi anche Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Cosa riportano altre fonti

Ribaltone Osimhen, Juve gelata: c’è già un sì; Mercato Juventus l’obiettivo ha scelto l’Inter | affare fatto per il trasferimento in nerazzurro! Tutte le cifre e i dettagli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ribaltone Osimhen, Juve gelata: c’è già un sì

Segnala informazione.it: Cambio di rotta improvviso nell’affare Osimhen: trattativa ben avviata con un altro club fortemente interessato. Dopo tre anni dall’ultimo scudetto, il Napoli si prepara a festeggiare il suo quarto ti ...

Osimhen Juventus: c’è già l’ok di massima del nigeriano, sarà lui il prossimo attaccante? Tutti gli aggiornamenti

juventusnews24.com scrive: Osimhen Juventus: c’è già l’ok di massima del nigeriano, sarà lui il prossimo attaccante? Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante di proprietà del Napoli Il mercato Juventus continua la propria caccia ...

Pedullà rivela: «La Juventus vuole Conte in panchina più Osimhen». Svelato il piano del club bianconero

Riporta juventusnews24.com: Pedullà: «La Juventus vuole Conte più Osimhen». La rivelazione sul futuro del club bianconero Calciomercato Juve e fronte panchina. Su sportitalia.com, Alfredo Pedullà ha fatto il punto in casa Juvent ...