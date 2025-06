Ortona Il pescatore di stelle di Peppe Millanta chiude Il Maggio dei Libri all’Auditorium Zambra

Il 5 giugno, l'Auditorium Zambra di Ortona si trasformerà in un magico palcoscenico per la presentazione de "Il pescatore di stelle" di Peppe Millanta. In un'epoca in cui i sogni sembrano sfuggirci, questa favola onirica ci invita a riscoprire la speranza e a rincorrere le nostre aspirazioni. Non perderti l'occasione di lasciarti ispirare da una storia che potrebbe illuminare il tuo cammino!

Una favola onirica che accende la speranza e invita a inseguire i propri sogni: mercoledì 5 giugno alle 18.30 l’Auditorium Zambra di Ortona ospita la presentazione del nuovo libro di Peppe Millanta, Il pescatore di stelle (Rizzoli). L’autore dialogherà con Francesco Coscioni, letture a cura di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ortona, "Il pescatore di stelle" di Peppe Millanta chiude Il Maggio dei Libri all’Auditorium Zambra

