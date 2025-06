Orto Sonoro – Un suono per ogni pianta all' Orto Botanico di Napoli

Scopri un'esperienza unica all'Orto Botanico di Napoli! Domenica 8 giugno 2025, il giardino si anima con "Orto Sonoro", un evento che unisce natura e musica. L'Orchestra Scarlatti Junior, sotto la direzione del M.° Gaetano, regalerà a ogni pianta un suono speciale, trasformando l'orto in una sinfonia vibrante. Un'occasione imperdibile per vivere la bellezza della natura in modo innovativo, in linea con il crescente interesse per esperienze multisensoriali

Domenica 8 giugno 2025, dalle ore 17.30 alle 19.30, con ingresso libero nella cornice unica del Real Orto Botanico di Napoli, Via Foria 223, si svolgerà Orto Sonoro: l'Orto Botanico di Napoli trasformato in una foresta di colori musicali dall'Orchestra Scarlatti Junior, diretta dal M.° Gaetano.

