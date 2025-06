Orsili | Avanti per la nostra strada

In un panorama politico dove le alleanze sembrano essere all’ordine del giorno, Rossano Orsili e Gionata Calcinari si distaccano da questo trend consolidato. "Andiamo avanti per la nostra strada", afferma Calcinari, sottolineando la determinazione a mantenere la propria autonomia. Questa scelta audace potrebbe rivelarsi decisiva nel ballottaggio, creando un precedente interessante in un'epoca di fragili alleanze. Chi avrà la meglio? La tensione è palpabile, e le sorprese sono dietro l

E’ confermato, nessun apparentamento e nessun accordo in vista del ballottaggio, né per Rossano Orsili, né per Gionata Calcinari. "Andiamo avanti per la nostra strada" si limita a commentare quest’ultimo. "Ho telefonato a Enrico Piermartiri e Mirco Romanelli" fa sapere Orsili. Con Piermartiri non c’è stato alcun incontro avendo già dichiarato che non avrebbe fatto accordi con nessuno, men che meno con Orsili perché, in caso di vittoria, avrebbe pure perso l’unico seggio conquistato. Con Romanelli l’incontro c’è stato, ma l’ex candidato sindaco ha confermato di mantenere una posizione coerente, preparandosi alla nuova avventura in consiglio comunale, sui banchi della minoranza: anche nel suo caso, tra l’altro, in caso di vittoria di Orsili, avrebbe perso il secondo seggio conquistato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it