Orrore all’Eur trova il cadavere della madre in un fosso | forse l’anziana è caduta

Tragedia all'Eur: il drammatico ritrovamento di un corpo in un fosso scuote la comunità. Una donna ha scoperto la madre, 86 anni, priva di vita, sollevando interrogativi su come l'anziana possa essere finita lì. Questo triste episodio ci ricorda l'importanza di controllare la sicurezza dei nostri cari, specialmente in un periodo in cui la solitudine degli anziani è un tema sempre più attuale. La domanda resta: cosa possiamo fare per prevenire simili tragedie?

Una donna ha scoperto il cadavere senza vita di sua madre, una signora di 86 anni, in un fosso nei pressi di una piazzola di sosta in viale dell'Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

